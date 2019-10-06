

الرياض 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واس

كرّمت وزارة الصحة المميزين من "أبطال الصحة" من الكادر التمريضي لموسم حج 1440هـ، حيث تم اختيار 120 ممرضا وممرضة من العاملين بالمنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وفقاً لمعايير محددة منها التميز في خدمة الرعاية والانضباط والجدية وتحسين جودة العمل المقدمة في المنشأة.

وجرى على هامش التكريم عقد ورشة عمل للحضور لمناقشة أبرز التحديات ونقاط التحسين للخدمات التمريضية المقدمة خلال موسم الحج، بالإضافة إلى عرض نتائج استبيان الرضا الوظيفي، الذي شارك فيه 87% من القوى العاملة التمريضية العاملة بموسم الحج.

يذكر أن الصحة تولي اهتماما بالغا بكادر التمريض للارتقاء بأداء الكوادر التمريضية للإسهام في تقديم خدمة صحية متميزة، حيث يأتي تكريمهم تقديراً لجهودهم وعملهم الدؤوب لرفع مستوى الخدمات الصحية وتحفيزاً لهم لبذل المزيد من الجهد وبث روح المنافسة في سبيل خدمة المرضى، الذي يعمل على الارتقاء بالخدمة الطبية التي تقدمها الصحة.

// انتهى //

18:58ت م

0193





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الصحة" تكرم المميزين من الكادر التمريضي لموسم حج 1440هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.