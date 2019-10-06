السعودية اليوم / تعليم الخرج يطلق مشروع "الطالب المدرب" غداً



السيح 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واس

تطلق إدارة تعليم الخرج غداً ، مشروع "الطالب المدرّب" ، الذي يستهدف طلاب مدارس المرحلة الثانوية ، ويقام في مقر ثانوية الملك فهد بمدينة السيح.

ويهدف المشروع إلى تأهيل الطلاب ليكونوا مدربين في المهارات الحياتية قادرين على تدريب وتثقيف أقرانهم ، كما يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب في تنفيذ البرامج التدريبية باستخدام

الأساليب التدريبية الفعّالة .

// انتهى //

18:34ت م

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