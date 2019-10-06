السعودية اليوم / بلدية تيماء تضاعف مساحة الرقعة الخضراء بالمحافظة



تبوك 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واس

بدأت بلدية محافظة تيماء بمضاعفة مساحة الرقعة الخضراء بالمحافظة ، وذلك من خلال زراعة شوارع وميادين ومتنزهات المحافظة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية تيماء فواز العنزي أن البلدية وضعت خطة للارتقاء بالمرافق العامة وزيادة المساحات الخضراء وتشجير وزراعة الشوارع وإضافة لمسات جمالية على

مداخل وميادين المحافظة, مشيراً إلى أن المساحات الخضراء المضافة خلال العام الجاري بلغت 29 ألف متر مربع من النجيلة, و زراعة أكثر من 360 نخلة واشنطونيا وأكثر من 290 ألف شتلة زهور موسمية مختلفة الأنواع ، كان لها الأثر الكبير في زيادة الرقعة الخضراء .

وأشار العنزي إلى أن العمل جاري في زراعة عدد من الشوارع الرئيسية ومداخل المحافظة والحدائق والمتنزهات, وفقاً لأفضل المعايير تحقيقاً للأهداف التجميلية والبيئية , بالتوازن مع النمو السكاني والانتشار العمراني بالمحافظة.

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18:29ت م

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