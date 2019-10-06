السعودية اليوم / انطلاق (الملتقى الشبابي الإبداعي) الثلاثاء القادم



الرياض 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واس

ينطلق مساء الثلاثاء القادم (الملتقى الشبابي الإبداعي) الذي تنظمه وكالة شؤون الشباب بالهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الجمعية العربية

وأوضح وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة المساعد لشؤون الشباب سليمان بن عبد الرحمن المسند أن هذا البرنامج يأتي امتدادًا لخطة الهيئة العامة للرياضة التي تضع باعتبارها الاهتمام بمواهب الشباب والعمل على فتح المجال لاحتضان إبداعاتهم المختلفة بهدف تنمية قدراتهم واحتواء مواهبهم وتعريف المجتمع بما لديهم من قدرات ومهارات ثقافية وفنية وعلمية وترفيهية ، مضيفا أن هذه الملتقيات التي تُسهم في إتاحة الفرصة لفئة الشباب في المشاركة والإنتاج في جميع المواهب والرياضات المختلفة بجوانبها الإبداعية والاجتماعية والعقلية والحرفية ، وتمكينهم من ممارسة هوايتهم ضمن أطر علمية تدريبية.

وبين المسند أن الملتقى يضم عددًا من البرامج والفعاليات المناسبة لفئة الشباب ، ومن أبرزها المسرح المفتوح والمهارات

الجدير بالذكر أن بيت الأمير فيصل بن فهد للشباب بالرياض سخر جميع إمكانياته وكوادره ليحقق الملتقى أهدافه ويجد الشباب كل مايناسبهم من برامج مختلفة تخدم جميع الاهتمامات ، ويأتي هذا الملتقى الإبداعي الشبابي من ضمن عدد من البرامج الشبابية التي تنفذها الهيئة العامة للرياضة في عدد من المناطق انطلاقاً من رؤية شاملة للعناية بمواهب الشباب ، وقد دعت اللجنة المنظمة الجمهور من الشباب للحضور والاستفادة من هذه البرامج المفيدة .

//انتهى//

18:17ت م

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الرياض 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسينطلق مساء الثلاثاء القادم (الملتقى الشبابي الإبداعي) الذي تنظمه وكالة شؤون الشباب بالهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب خلال المدة من 9 – 11 صفر 1441هـ وذلك في بيت الأمير فيصل بن فهد للشباب بالرياض .وأوضح وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة المساعد لشؤون الشباب سليمان بن عبد الرحمن المسند أن هذا البرنامج يأتي امتدادًا لخطة الهيئة العامة للرياضة التي تضع باعتبارها الاهتمام بمواهب الشباب والعمل على فتح المجال لاحتضان إبداعاتهم المختلفة بهدف تنمية قدراتهم واحتواء مواهبهم وتعريف المجتمع بما لديهم من قدرات ومهارات ثقافية وفنية وعلمية وترفيهية ، مضيفا أن هذه الملتقيات التي تُسهم في إتاحة الفرصة لفئة الشباب في المشاركة والإنتاج في جميع المواهب والرياضات المختلفة بجوانبها الإبداعية والاجتماعية والعقلية والحرفية ، وتمكينهم من ممارسة هوايتهم ضمن أطر علمية تدريبية.وبين المسند أن الملتقى يضم عددًا من البرامج والفعاليات المناسبة لفئة الشباب ، ومن أبرزها المسرح المفتوح والمهارات الرياضية وساحة الإبداع ومعرض الفن التشكيلي ، وعروض مسرحية والخط العربي وعروض احترافية للمكياج السينمائي ، وألعاب خفت اليد ، إضافة إلى الحرف والألعاب الشعبية ومتاحف المقتنيات الأثرية ، ومهارات الدراجات الهوائية.الجدير بالذكر أن بيت الأمير فيصل بن فهد للشباب بالرياض سخر جميع إمكانياته وكوادره ليحقق الملتقى أهدافه ويجد الشباب كل مايناسبهم من برامج مختلفة تخدم جميع الاهتمامات ، ويأتي هذا الملتقى الإبداعي الشبابي من ضمن عدد من البرامج الشبابية التي تنفذها الهيئة العامة للرياضة في عدد من المناطق انطلاقاً من رؤية شاملة للعناية بمواهب الشباب ، وقد دعت اللجنة المنظمة الجمهور من الشباب للحضور والاستفادة من هذه البرامج المفيدة .//انتهى//18:17ت م0181

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