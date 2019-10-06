السعودية اليوم / بدء فعاليات اللقاء السادس عشر لشباب العواصم العربية بالأردن



عمّان 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واس

افتتحت في العاصمة الأردنية عمان اليوم فعاليات اللقاء السادس عشر لشباب العواصم العربية، وتنظمه وزارة الشباب الأردنية بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحت شعار "منتدى المبادرات الشبابية وأثرها على المجتمعات العربية"، بمشاركة 11 دولة عربية.

وقال وزير الشباب الأردني الدكتور محمد أبو رمان : إن ملف المبادرات الشبابية لم يعد ملفًا ثانويًا اليوم بل رئيسيًا وذو أولوية يُعوّل عليه للنهوض بالواقع الشبابي، مؤكداً أهمية اللقاء في إتاحة الفرص للشباب العربي للالتقاء والتعارف وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن الجيل الحالي استطاع أن يتغلب على التحديات التي يواجهها بما يمتلكه من قدرات وطاقات إيجابية.

من جهته قال مندوب جامعة الدول العربية تامر جمعة في كلمة له : إن مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يولي تمكين وتأهيل الشباب جلّ اهتمامه إيمانًا من الجامعة العربية بأن الشباب هم مستقبل الأمة ، مؤكدا أن أهمية هذا اللقاء تتمثل في غرس المواطنة لدى الشباب وتوجيه طاقات الشباب نحو أنشطة تدعم الأمن والاستقرار.

ويشهد اللقاء - الذي يستمر حتى العاشر من الشهر الحالي - جلسات حوارية ولقاءات مع عدد من المؤسسات المعنية بالمبادرات الشبابية ، إلى جانب زيارات سياحية.

// انتهى //

17:59ت م

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