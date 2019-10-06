السعودية اليوم / سمو أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل سفير جمهورية كينيا لدى المملكة



جدة 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، في مقر الإمارة بجدة ، سفير جمهورية كينيا لدى المملكة بيتر نيكولاس اوقيقو.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

17:27ت م

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