السعودية اليوم / ولي عهد دبي يفتتح اسبوع جيتكس للتقنية بدورته التاسعة والثلاثين.



دبي 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واس

افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي اليوم الدورة الـ 39 من معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2019 والدورة الـ 4 من معرض جيتكس لنجوم المستقبل في مدينة دبي بمشاركة 4500 شركة من 100 دولة وعدداً من القيادات العالمية والمسؤولين الحكوميين والخبراء والمتخصصين والمبدعين في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات.

وأعرب ولي عهد دبي عن إعجابه بالتطور المستمر للحدث الذي يتفرد بمكانته كأهم تجمع لصناع ومطوري التكنولوجيا على مستوى المنطقة وأحد أهم الفعاليات العالمية المعنية بالتقنيات الحديثة بكل ما تحمله من قيمة كقاطرة للتنمية والمحرك الدافع الرئيس للتطور الإنساني.

وتسلط هذه الدورة من المعرض الذي يقام تحت شعار "تآزر العقول واقتصاد التكنولوجيا" على الدمج بين الابتكار التقني والإبداع البشري، في الوقت الذي يعزز فيه معرض جيتكس لنجوم المستقبل، من خلال دورته الرابعة، مكانته كمنصة عالمية رئيسية لرواد التقنية والتقنيات الناشئة، حيث ستحظى أكثر من 750 شركة ناشئة بفرصة مقابلة أكثر من 1,500 من المستثمرين والمشترين.

ويتضمن المعرض الذي تستمر أعماله 5 أيام العديد من الفعاليات المتنوعة ويحتوي أسبوع جيتكس للتقنية 2019 مزيدا من منصات المؤتمرات حيث تقدم دورة جيتكس هذا العام 290 ساعة من البرامج التي تضم واجهات عرض تركز على أحدث التقنيات عبر جميع قطاعات الصناعة، مع مؤتمرات متخصصة عن تقنيات الجيل الخامس والرعاية الصحية والطاقة والتسويق الرقمي والتجزئة والمدن الذكية والتمويل التقني والشركات الناشئة، والتعليم.

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17:21ت م

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