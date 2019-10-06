السعودية اليوم / وزير الداخلية الليبي يلتقي مسؤولاً أممياً



طرابلس 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واس

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا اليوم الوزير المساعد الأمين العام لشؤون الأمن والسلامة بالأمم المتحدة جيلس مليشور، والوفد المرافق له بطرابلس.

وأكد باشاغا خلال اللقاء أن وزارة الداخلية لديها إرادة قوية لبسط الأمن والأمان داخل العاصمة طرابلس وضواحيها رغم ما تمر به العاصمة من ظروف، داعيًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتقديم الدعم لوزارة الداخلية عبر حكومة الوفاق بكونها الحكومة الشرعية في ليبيا.

من جهته أبدى مساعد الأمين العام لشؤون الأمن والسلامة بالأمم المتحدة رغبته في مساعدة جهاز الشرطة الدولية "الإنتربول" لتقديم مساعدات على مختلف الأصعدة لوزارة الداخلية.

كما استعرض الجانبان عدداً من الموضوعات الإنسانية داخل العاصمة طرابلس وخارجها ومنها موضوع الهجرة غير الشرعية.

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17:18ت م

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