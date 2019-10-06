شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. خليفة عبد العزيز الفغم في أول ظهور رسمي مرافقًا للملك سلمان والان مع التفاصيل

تداول ناشطون على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، اليوم الأحد، فيديو للعميد سعد بن مسفر القحطاني، الذي خلف اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، في حراسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز .

وقتل اللواء الفغم الأسبوع الماضي على يد صديقه خلال شجار تخلله إطلاق نار في جدة بحادثة صدمت المجتمع السعودي.

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وأصدرت رئاسة الحرس الملكي السعودي في وقت سابق قراراً قضى بتعيين العميد القحطاني قائدًا لقوة الحرس الخاص خلفًا للواء عبدالعزيز الفغم.

وظهر القحطاني اليوم برفقة العاهل السعودي، خلال استقباله في العاصمة الرياض وفدًا سودانيًا، ضم رئيس المجلس السيادي، اللواء عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك .