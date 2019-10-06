توجيه من وزير التعليم حول تكريم المعلمين المتقاعدين

2019-10-06

متابعات الخليج 365 - واس

وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بأن يكون حفل جائزة التميز وحفل تكريم المتقاعدين من المعلمين والمعلمات في إدارات التعليم للعام المقبل متزامناً مع “اليوم العالمي للمعلم” الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام.

ويحمل توجيه معاليه رسالة تقدير واعتزاز بالدور المحوري الذي يؤديه المعلم في منظومة التعليم، وتأكيداً على تزامن هذا التقدير مع يومه العالمي، وما يحمله من دلالات احتفائية ومعانٍ سامية نحو رسالة المعلم، إلى جانب تكريم المتميزين من المعلمين والمعلمات بما يحقق جانباً عملياً في دعم مسيرة المعلم وتعزيز دوره وتعظيم مسؤولياته.

ويراعي توجيه معالي وزير التعليم “المعلمين المتقاعدين”، وأهمية وجودهم في يوم المعلم العالمي، تقديراً للجهود التي بذلوها في خدمة التعليم، وتقديمهم نماذج مشرفة من نواتجهم طوال مسيرتهم التعليمية.







