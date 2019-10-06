- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم شاهد.. أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شاهد.. أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من الطائف
متابعات الخليج 365 - الطائف
هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على محافظة الطائف شملت أحياء قروى، والخالدية، ومعشي ومسرة، والمنطقة المركزية، وبعض المراكز التابعة لها.
ونشرت محافظة الطائف مقطع فيديو يوثق جانبًا من هذه الأمطار وعلقت عليها بالقول: هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على شمال الطائف، والهدا والشفا وأنحاء متفرقة من المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.