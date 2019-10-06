شاهد.. أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من الطائف

2019-10-06

متابعات الخليج 365 - الطائف

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هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على محافظة الطائف شملت أحياء قروى، والخالدية، ومعشي ومسرة، والمنطقة المركزية، وبعض المراكز التابعة لها.

ونشرت محافظة الطائف مقطع فيديو يوثق جانبًا من هذه الأمطار وعلقت عليها بالقول: هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على شمال الطائف، والهدا والشفا وأنحاء متفرقة من المحافظة.