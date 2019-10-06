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مستشفى حفر الباطن ينقذ طفلًا من التهاب السحايا

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2019-10-06

مستشفى حفر الباطن ينقذ طفلًا من التهاب السحايا

متابعات الخليج 365 - حفر الباطن

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تمكن الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن من إنقاذ طفل يرقد بالعناية المركزة حيث كان يعاني من التهاب السحايا وإجراء الفريق الطبي كافة الفحوصات اللازمة له بما فيها عملية البزل لفحص السائل النخاعي وعلى الفور.

وقام الفريق الطبي بمعالجة الطفل بالمضادات والأدوية اللازمة للحد من الالتهاب، وتم إجراء عملية وصلة بريتونية لوجود استسقاء بالرأس وتم نقله للعناية المركزة لمتابعة حالته وتكللت العملية بالنجاح، كما تماثل الطفل بالشفاء وغادر من المستشفى هو بصحة جيدة.




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