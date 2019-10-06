شكرا لقرائتكم مساع سعودية قوية لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-06 مساع سعودية قوية لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب متابعات الخليج 365 - الرياض أكدت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة تعمل على رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. Advertisements وأوضحت الوزارة أن المملكة تعمل على إقامة عدد من المشروعات الطموحة بالشراكة مع السودان إضافة إلى تطوير عدد من المشروعات القائمة وتجويدها.







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