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مساع سعودية قوية لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة تعمل على رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وأوضحت الوزارة أن المملكة تعمل على إقامة عدد من المشروعات الطموحة بالشراكة مع السودان إضافة إلى تطوير عدد من المشروعات القائمة وتجويدها.
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