2019-10-06

النيابة العامة: السجن 10 سنوات أو الغرامة 20 ألف ريال عقوبة استغلال الوظيفة

متابعات الخليج 365 - الرياض

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حذرت النيابة العامة من استغلال نفوذ الوظيفة صراحةً أو ضمنًا داخل نطاق العمل الوظيفي أو خارجه.

واعتبرت النيابة العامة أن هذا الأمر هو إساءة إلى الثقة الوظيفية العامة، وموجب للمساءلة الجزائية طبقًا لأحكام المرسوم الملكي رقم (٤٣) بشأن الجرائم التي تتعلق بنزاهة الوظيفة العامة.

وقالت النيابة العامة إن عقوبة استغلال الوظيفة العامة السجن بمدة قد تصل إلى 10 سنوات أو الغرامة بما لا يزيد على 20 ألف ريال.







