الفيصل يدشن ويضع حجر أساس 40 مشروعًا بمحافظات مكة

2019-10-06

متابعات الخليج 365 - واس

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قام صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بتدشين ووضع حجر الأساس لـ40 مشروعاً لخدمات المياه والصرف الصحي في عددٍ من مدن ومحافظات المنطقة، بقيمة 1.9 مليار ريال تخدم 848 ألف مستفيد من سكان تلك المدن والمحافظات.

وقال سموه في كلمةٍ له بهذه المناسبة: “إنها لحظة سعادة لا توازيها سعادة لاسيما أننا نشهد تحويل الأحلام إلى واقع بأن تصل المياه إلى محافظات المنطقة كافة، مؤكداً أن ذلك لم يكن مستحيلاً في ظل بلد يملك الإمكانات والإرادة.

وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره لشركة المياه الوطنية على الأعمال التي تُنفذها لتحقيق تطلعات القيادة وآمال أبناء المنطقة.

وبحسب العرض الذي قدمته شركة المياه الوطنية بمنطقة مكة المكرمة فإن المشروعات المُدشنة والأخرى التي تم وضع حجر الأساس لها تأتي استكمالاً لعملٍ دؤوب بدأ مع انطلاق رؤية المملكة ٢٠٣٠، إذ يسعى قطاع توزيع المياه بشركة المياه الوطنية من خلاله إلى توفير المزيد من الإمدادات والمصادر المائية وخدمات الصرف الصحي لسكان المنطقة.

وكشفت الشركة أن المشروعات التي تم تدشينها هذا اليوم، ووضع حجر الأساس للجديد منها بمحافظات منطقة مكة المكرمة هي (القنفذة ، وميسان ، ورابغ ، وأضم ، والعرضيات الشمالية ، والكامل ، والليث ، وتربة ، والمويه) منها 19 مشروعاً تم تدشينها بتكلفة إجمالية تجاوزت 700 مليون ريال ، و21 مشروعًا تم وضع حجر الأساس لها بتكلفة بلغت 1.2 مليار ريال التي ستخدم أكثر من 848 ألف مستفيد من سكان تلك المحافظات ، البعض منها لأول مره يتم خدمتها وفق توجيهات سمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه.

وأفادت أن المشروعات المدشنة تضمنت تنفيذ وتشغيل 4 مشاريع لخدمات المياه وإيصال المياه للمستفيدين في محافظة القنفذة تمثل المرحلة الأولى من التغطية الشاملة للمحافظة على مرحلتين لتضم شبكات مياه وتوصيلات منزلية بطول 145،4 كلم، وخزانات استراتيجية وتشغيلية في مدينة القنفذة ، ومركزي حلي والقوز ، بإجمالي تكلفة تجاوزت 62 مليون ريال وخدمة نحو62000 نسمة ، بالإضافة إلى خدمة أحياء جديدة تشمل (الناصرية ، والخيع ، والطالعة ، ومسيكه ، والعمور، والصفة ، والمدرج ، والإسعاف ، والبريد ، والخالدية ، والخفجى) .

واحتضنت محافظة تربة منظومة متكاملة لخدمات المياه بواقع 4 مشاريع منفذة بتكلفة إجمالية تجاوزت 34 مليون ريال لإيصال المياه لكامل مدينة تربة لخدمة 42 ألف نسمة عبر تنفيذ منظومة خزانات استراتيجية وتشغيلية وشبكات مياه بطول 116 كيلو مترا ، و2250 توصيلة منزلية ، بالإضافة إلى مضاعفة قدرات الخزن الاستراتيجي لمحافظات شرق الطائف عموماً إلى 50 ألف متر مكعب .

وأشارت الشركة خلال العرض إلى أن محافظة الليث دُشن بها مشروع المرحلة الأولى من منظومة إيصال المياه المحلاة للمحافظة والتغطية الشاملة على مرحلتين التي خدمت وأوصلت المياه في مرحلتها الأولى إلى 15 ألف نسمة عبر تنفيذ شبكة مياه بطول 8.6 كيلو مترات ، و800 توصيلة منزلية بالمحافظة لخدمة 5 أحياء تشمل الشاطئ 1 ، والشاطئ 2 ، والدفاع المدني ، ومكتب العمل ، والبلد القديم ، بالإضافة إلى تدشين منظومة من خدمات المياه في محافظة رابغ بمركز مستورة شملت خزان استراتيجي بسعة 750 متر مكعب ، وخزان تشغيلي ، وشبكة مياه رئيسية بأطوال قاربت 147 كيلو مترا بتكلفة مالية تجاوزت 34 مليون ريال .