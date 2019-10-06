شكرا لقرائتكم خبر عن حصر 14 موقعاً أثرياً وسياحياً في الشملي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بندر الغضوري (الشملي) bandar_alanzii‎@

حصر فريق تطوير محافظة الشملي برئاسة المحافظ نايف المريخي، المواقع الأثرية والسياحية والاستشفائية في المحافظة، بهدف الارتقاء بالمحافظة لتكون بوابة غربية لائقة بمنطقة حائل على كافة المستويات، والنهوض بالمحافظة تنموياً على كافة الأصعدة.

وكشف التقرير الذي أعده فريق تطوير محافظة الشملي، أن الشملي تزخر بالعديد من المواقع الأثرية والسياحية والاستشفائية، التي تمتاز بطبيعتها الجغرافية وتكويناتها الجبيلة التي تحتوي على نقوش تعود لحضارات ممتدة من العصر الحجري والحضارات الثمودية واليهودية إلى صدر الإسلام وما بعده من حقب تاريخية، حيث تم رصد هذه المواقع بالمحافظة وعددها 14 موقعاً هي (محجة، وقارة ذرّيعات، وغراميل غسّال، وعرنان، وحمد وحمادة، والمليحية، والظبيبية، ورضيمة العدن، وسحيّبة، وسحابة، وبشرى، والحنيّة، وذراف، وبئر الرفدي).

وخلص التقرير إلى عدة أفكار تطويرية، أهمها إبراز المواقع الأثرية في الشملي وتسليط الضوء عليها، وجذب المستثمرين ومنحهم الامتيازات والتسهيلات لتطوير الشملي، والاستفادة من التكوينات الجغرافية لجبال ذراف ليكون منتزهاً برياً، والاستفادة من بئر الرفدي ليكون منتجعاً صحياً.