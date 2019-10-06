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محمد بن مسعود - الدمام - يعقد الإسباني فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عند الواحدة من مساء الغد؛ مؤتمراً صحفيّاً في قاعة المؤتمرات باتحاد القدم.
ومن المقرر أن يكشف تريساكو خلال المؤتمر عن مشروع لجنة الحكام، مع تقديم شرح حول آلية عمل تقنية حكم الفيديو المساعد.
وكان ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم، قد أعلن عن المؤتمر قبل أيام، موجهاً الدعوة لرجال الإعلام والمحللين التحكيميين للحضور.
06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441 07:01 PM
يعقد الإسباني فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عند الواحدة من مساء الغد؛ مؤتمراً صحفيّاً في قاعة المؤتمرات باتحاد القدم.
ومن المقرر أن يكشف تريساكو خلال المؤتمر عن مشروع لجنة الحكام، مع تقديم شرح حول آلية عمل تقنية حكم الفيديو المساعد.
وكان ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم، قد أعلن عن المؤتمر قبل أيام، موجهاً الدعوة لرجال الإعلام والمحللين التحكيميين للحضور.
، "تريساكو" يشرح آلية عمل تقنية الفيديو المساعد.. غداً ،
المصدر : الخليج 365
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