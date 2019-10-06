، السعودية تعمل على رفع السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب ،

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أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم (الأحد)، أن المملكة تعمل على رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وأفادت الوزارة في تغريدة على "تويتر"، بأن المملكة تعمل على إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة، وتجويد المشاريع القائمة.
وأضافت أن السعودية تعمل كذلك على دعم السودان في المحافل الدولية وتوفير بيئة الاستثمار والتوسع الزراعي.
وتأتي التغريدة في أعقاب زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك للرياض؛ حيث التقيا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.وزارة الخارجية السعودية السعودية السودان القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب
السعودية تعمل على رفع السودان من القائمة الأمريكية للإرهابصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-06
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم (الأحد)، أن المملكة تعمل على رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وأفادت الوزارة في تغريدة على "تويتر"، بأن المملكة تعمل على إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة، وتجويد المشاريع القائمة.
وأضافت أن السعودية تعمل كذلك على دعم السودان في المحافل الدولية وتوفير بيئة الاستثمار والتوسع الزراعي.
وتأتي التغريدة في أعقاب زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك للرياض؛ حيث التقيا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
06:33 PM
"الخارجية" قالت: المملكة تدعم الخرطوم في المحافل الدولية
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم (الأحد)، أن المملكة تعمل على رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وأفادت الوزارة في تغريدة على "تويتر"، بأن المملكة تعمل على إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة، وتجويد المشاريع القائمة.
وأضافت أن السعودية تعمل كذلك على دعم السودان في المحافل الدولية وتوفير بيئة الاستثمار والتوسع الزراعي.
وتأتي التغريدة في أعقاب زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك للرياض؛ حيث التقيا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
، السعودية تعمل على رفع السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب ،
المصدر : الخليج 365
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