لأول مرة في تاريخ السعودية.. النساء يدخلن وزارة الدفاع برتب عسكرية

في تمكين جديد للمرأة، بدأت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، الأحد، تلقي طلبات الشابات السعوديات الراغبات بالانضمام للوزارة وشغل وظائف عسكرية برتب متعددة.

وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع، تشمل الوظائف المعروضة رتب "جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب"، ويتم التقدم على تلك الوظائف عبر بوابة إلكترونية تابعة للوزارة.

وتعمل سعوديات منذ سنوات في وزارة الدفاع بقطاعات غير قتالية تابعة للوزارة، كالتخصصات الطبية والثقافية والاجتماعية، لكن الوظائف الجديدة المطروحة تتبع القطاع العسكري بشكل مباشر، وستمنح الناجحات في اختبارات القبول رتبا عسكرية.

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وتشترط الوزارة على من ترغب بالتقدم إلى الوظائف المعروضة أن تكون سعودية الأصل والمنشأ، باستثناء من نشأت مع والدها في أثناء خدمته للدولة خارج السعودية، وأن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسمعة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة تخل بالشرف.

وتتضمن الشروط أيضا أن تكون المتقدمة لائقة طبيا للخدمة العسكرية، وألّا تكون موظفة في أيّ جهة حكومية، وألا يقل سن المتقدمة عن 21 سنة ولا يزيد على 40 سنة، وأن يتناسب طول المتقدمة مع وزنها، حيث يكون الحد الأدنى للطول "155 سم".

ويجب ألّا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، إضافة إلى ضرورة ألّا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي، وتمتلك هوية وطنية مستقلة، وتجتاز اختبارات القبول كافة.

وتنضم وزارة الدفاع من خلال استقطابها للنساء وتعيينهن في وظائف عسكرية، لوزارة الداخلية التي سبقتها في ذلك، حيث تعمل السعوديات برتب عسكرية في قطاعات مكافحة المخدرات والسجون والبحث الجنائي والجمارك وأعمال التفتيش والحراسات الأمنية في كثير من الأسواق والمستشفيات الحكومية والأهلية.

وتعكف السعودية على تمكين النساء في قطاعات سوق العمل المختلفة والمشاركة في الحياة العامة، وعدلت من أجل ذلك كثيرا من قوانينها المحلية وسنّت قوانين أخرى جديدة.