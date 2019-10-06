حساب المواطن … كيف يؤثر التسجيل كفرد مستقل على استحقاق رب…

أكد برنامج حساب المواطن السعودي أنه يمكن لأي فرد سواء كان ذكراً أم أنثى التسجيل كفرد مستقل ابتداءً من عمر 18 عاماً، وقبل الوصول إلى 24 عاماً، يجب إرفاق الأوراق المطلوبة لإثبات الاستقلالية والحصول على الدعم كفرد مستقل في برنامج حساب المواطن، والهدف من البرنامج هو مساعدة الأسر ذوي دخل محدود لتحمل غلاء الأسعار في المملكة، ولذلك تحقيق رؤية المملكة 2030.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن كفرد مستقل

صك الملكية أو سكن الجامعة أو معهد الدارة أو عقد الإيجار أو فاتورة كهرباء بأسمك.

هل يتأثر التسجيل كفرد مستقل في حساب المواطن على استحقاق رب الأسرة

أوضحت خدمة العملاء التابعة لبرنامج حساب المواطن أنه في حال تم قبوله كفرد مستقل سوف تكون حالته :”تابع غير مؤهل” لدى رب الأسرة وسيتم إعادة دراسة استحقاق رب الأسرة دون وجوده، وسوف يتأثر مبلغ الاستحقاق لدى رب الأسرة.

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وأكد برنامج حساب المواطن أنه في حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ 10 أكتوبر، سوف يتم دراسة الحالة الأهلية وإبلاغ المستحق استيفائه لشروط الأهلية عن طريق حسابه ثم دراسة الأهلية ضمن دورة الأهلية لشهر نوفمبر القادم، ويأتي هذا فيما ما زالت عمليات التسجيل للدفعة الـ 24 استحقاق شهر نوفمبر القادم،

تعتبر المملكة هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تقوم بتعويض مواطنيها بشكل مباشر عن ارتفاع الأسعار، لهذا السبب تعد ناجحة في تقديم الدعم لمستحقيه، والذي يصل إلى 100% للأسر ذات الدخل المنخفض والمحدود.