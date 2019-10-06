اعرف تفاصيل المخالفات المرورية عبر منصة أبشر الإلكترونية

المخالفات المرورية عبر منصة أبشر ، تعتبر إحدى أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، والتي من خلالها يمكن لأي مواطن سعودي أو مقيم في المملكة الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة عليه أو على أحد من أفراد أسرته أو الأفراد المكفولين من قبله، وكذلك معرفة كافة تفاصيل تلك المخالفات، ويأتي إتاحة هذه الخدمة ضمن إطار جهود الوزارة بالعمل على التسهيل على المواطنين والمقيمين وتوفير الوقت والجهد عليهم، ودون حاجة لمراجعة الإدارات المعنية، وهذا يتطلب أن يكون المواطن أو المقيم مسجل في منصة أبشر ومفعل حسابه عليها، وفي هذا التقرير نستعرض طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية وتفاصيلها عبر منصة أبشر الإلكترونية، بشكل سهل ويسِر .

اعرف المخالفات المرورية عبر منصة أبشر

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر الإلكترونية

للاستعلام عن المخالفات المرورية يُفترض أنك مسجل في منصة أبشر الإلكترونية والحساب مفعل، أو عليك التسجيل أولا، ومن ثم يمكن معرفة المخالفات المرورية وتفاصيلها باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

الإلكترونية باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك. إدخال رقم الهوية الخاص بك.

كتابة رقم التحقق الظاهر أمامك كما هو ” الرمز المرئي”، والضغط على زر موافق.

إدخال البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لكل منها.

خلال ثوان تظهر أمامك صفحة مبين فيها كافة المخالفات المرورية.

طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا عبر أبشر

ومن ضمن الخدمات المرورية التي يقدمها نظام أبشر ، الاعتراض على المخالفات ألكترونيًا أيضًا، من خلال الدخول إلى منصة أبشر واختيار من ضمن خدمات المرور الاعتراض على المخالفات المرورية، ولكن ضمن الشروط التالية: