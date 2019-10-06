شكرا لقرائتكم خبر عن بقرار وزير التعليم.. إسناد 53 مشروعاً متعثرا لشركة «تطوير» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)
وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بإسناد استكمال تنفيذ 53 مشروعاً تعليمياً إلى شركة تطوير للمباني، وذلك ضمن مشاريع المباني التعليمية المتعثرة والمفسوخ عقودها.
وأنهى آل الشيخ توقيع محاضر الإسناد لاستكمال 11 مبنى بمحافظة الأحساء بقيمة إجمالية بلغت 77.239.232 ريالا، و15 مبنى بمنطقة المدينة المنورة بقيمة إجمالية بلغت 96.626.964 ريالا، و14 مبنى بمنطقة عسير بقيمة إجمالية بلغت 61.245.632 ريالا، كذلك 8 مبانٍ بمنطقة مكة المكرمة بقيمة إجمالية بلغت 61.751.620 ريالا، و5 مبانٍ بمنطقة الرياض بقيمة إجمالية بلغت 24.321.080 ريالا.
ويأتي توجيه وزير التعليم في إطار توجه الوزارة نحو سرعة معالجة المشاريع المتعثرة، وإيجاد الحلول العاجلة لها،وبما يتماشى مع توفير بيئة تعليمية جاذبة تكتمل فيها عوامل السلامة، والتجهيزات التعليمية الحديثة، كما سيسهم ذلك في الحد من المباني المستأجرة، واستكمال خطة الوزارة في التخلص منها باعتماد عدة برامج، وحلول مساندة تهدف إلى سرعة الإنجاز والتنفيذ.
وسبق أن نفذت شركة تطوير للمباني العديد من المشاريع التعليمية بسرعة إنجاز عالية، وهي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع وزارة التعليم، والمباني المدرسية، والمرافق الإدارية وطرحها وترسيتها وفقاً لنظامها، كذلك توفير المباني وتوقيع عقودها والإشراف عليها بما فيها الأعمال الهندسية والتشغيلية وصيانتها وتطويرها.
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