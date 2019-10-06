محمد بن مسعود - الدمام - شرطة الشرقية تطيح بتشكيل عصابي امتهن سلب العمالة تحت تهديد السلاحوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-06
أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على تشكيل عصابي مكون من أربعة متهمين جميعهم مواطنون في العقد الثالث والرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورُّطهم في سلب العمالة تحت تهديد السلاح الأبيض.
وقال: إنه وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب 10 جرائم سلب بمحافظة الأحساء، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وتؤكد شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
05:22 PM
بعد المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي
أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على تشكيل عصابي مكون من أربعة متهمين جميعهم مواطنون في العقد الثالث والرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورُّطهم في سلب العمالة تحت تهديد السلاح الأبيض.
وقال: إنه وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب 10 جرائم سلب بمحافظة الأحساء، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وتؤكد شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
، شرطة الشرقية تطيح بتشكيل عصابي امتهن سلب العمالة تحت تهديد السلاح ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الشرقية تطيح بتشكيل عصابي امتهن سلب العمالة تحت تهديد السلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.