، أمطار متوسطة إلى غزيرة تشهدها العاصمة المقدسة ،

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شهدت الأجزاء الشرقية من العاصمة المقدسة، مساء الأحد، موجة أمطار متوسطة إلى غزيرة سبقها تساقط حبات من البرد استمرت لدقائق معدودة.
وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، بالمواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، وذلك خلال يوم الأحد الموافق السابع من شهر صفر للعام ١٤٤١ه، وفقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة (احتمالية هطول أمطار رعدية).
ودعا الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار؛ خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار؛ تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.
وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ؛ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، راجين من الله السلامة للجميع.
العاصمة المقدسة أمطار الدفاع المدني
أمطار متوسطة إلى غزيرة تشهدها العاصمة المقدسةأحمد العبدالله الخليج 365 2019-10-06
شهدت الأجزاء الشرقية من العاصمة المقدسة، مساء الأحد، موجة أمطار متوسطة إلى غزيرة سبقها تساقط حبات من البرد استمرت لدقائق معدودة.
وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، بالمواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، وذلك خلال يوم الأحد الموافق السابع من شهر صفر للعام ١٤٤١ه، وفقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة (احتمالية هطول أمطار رعدية).
ودعا الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار؛ خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار؛ تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.
وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ؛ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، راجين من الله السلامة للجميع.
06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
05:09 PM
الدفاع المدني يصدر توجيهات السلامة للمواطنين
شهدت الأجزاء الشرقية من العاصمة المقدسة، مساء الأحد، موجة أمطار متوسطة إلى غزيرة سبقها تساقط حبات من البرد استمرت لدقائق معدودة.
وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، بالمواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، وذلك خلال يوم الأحد الموافق السابع من شهر صفر للعام ١٤٤١ه، وفقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة (احتمالية هطول أمطار رعدية).
ودعا الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار؛ خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار؛ تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.
وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ؛ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، راجين من الله السلامة للجميع.
، أمطار متوسطة إلى غزيرة تشهدها العاصمة المقدسة ،
المصدر : الخليج 365
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