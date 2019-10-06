موعد صرف حساب المواطن الدفعة 23 – الاستعلام عن نتائج الأهلية

حساب المواطن السعودي، يستعد بدء صرف الدفعة رقم 23، وهي الدفعة الخاصة بشهر أكتوبر 2019، حيث تم إعلان نتائج الأهلية الخاصة بالدفعة الجديد، وذلك على الموقع الرسمي للبرنامج، ويمكنك معرفة أسماء المستفيدين من الدفعة القادمة، من خلال تسجيل دخول حساب المواطن، بحسابك المُسجل من قبل، والدخول على نتائج الأهلية ومعرفة قيمة مبلغ الاستحقاق.

حساب المواطن الدفعة 23

أيام قليلة تفصلنا عن صرف الدفعة 23 من حساب المواطن السعودي، والمقرر أن يتم صرفها يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2019، وهو الموعد الرسمي لصرف مبالغ الدفعات الخاصة بالسادة المستفيدين من البرنامج، والمُسجلين في قاعدة بيانات البرنامج، وقد أعلن البرنامج عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، انه تم الاعلان عن أسماء المستفيدين من الدفعة الجديدة، من خلال إعلان نتائج الأهلية الدفعة 23.

الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن

من خلال الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن السعودي، وتسجيل الدخول بحسابك الخاص، والدخول على صفحة الدفعات، تستطيع معرفة مبلغ الدفعة القادمة فور صدورها، وكذلك معرفة من لهم الحق في الدفعة القادمة، ويسعى برنامج حساب المواطن على التسهيل على المواطنين المستفيدين من البرنامج عن طريق تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي، وكذلك عبر تطبيق حساب المواطن للهاتف الجوال.

برنامج حساب المواطن السعودي

حساب المواطن هو أحد برامج الدعم المالي، التي تقدمها المملكة العربية السعودية، تطبيقاً لرؤية المملكة 2030 م، حيث تقوم المملكة بعمل العديد من الإصلاحات الإقتصادية الناجحة، وتحويل مسار الدعم من دعم على السلع والمنتجات، إلى دعم مالي مباشر للمواطنين.