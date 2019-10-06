رد برنامج حساب المواطن عن حالة الدعم في حالة وجود سجل تجاري وموعد الدفعة 23 من البرنامج

جاءت الكثير من الأسئلة إلى حساب المواطن عن حالة الدعم في حالة وجود سجل تجاري هل سيتم انقطاعه أم لا، وجاءت أيضاً الكثير من الأسئلة حول موعد الدفعة الثالثة والعشرين من برنامج حساب المواطن، وسوف نقدم لكم في هذا المقال رد حساب المواطن على هذه الأسئلة كلها والمعلومات الخاصة بالدفعة القادمة من حساب المواطن أيضاً.

رد برنامج حساب المواطن عن حالة الدعم

أجاب حساب المواطن على الأسئلة التي وردت قائلاً أنه في حالة وجود سجل تجاري يجب أن يتم الإعلان عنه والقيام باختيار نوع الدخل أي النشاط التجاري، وأيضاً مصدر الدخل، وكتابة قيمة الدخل، ثم الضغط على حفظ، كما أضاف أنه إذا توافرت بالمواطن شروط الأهلية والاستحقاق ستتمكن من الحصول على الدعم.

موعد الدفعة 23 من برنامج حساب المواطن

ورداً أيضاً على الأسئلة المتعلقة بموعد تسليم الدفعة القادمة، فقد أعلن برنامج حساب المواطن في وقت سابق أنه يتم تسليم الدفعات إلى المواطنين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، على أن تكون الدفعة رقم 23 لهذا الشهر في يوم الخميس القادم الموافق العاشر من شهر أكتوبر 2019، وفي حال وجود أي استفسارات يمكنكم الاتصال على هذا الرقم 19912 للاستفسار عن أي معلومات، فهذه الخدمة تم توفيرها للمواطنين لتسهيل الأمر عليهم، ومن الجدير ذكره أن هذه الدفعات يتم تقديمها للمواطنين الذين من أصحاب الدخل المتوسط أو المحدود لمساعدتهم في مواجهة ظروف الحياة.