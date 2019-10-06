أبشر الأحوال المدنية: رابط موقع Absher وما هي الخدمات التي يقدمها للسعوديين والوافدين؟

يعد رابط نظام أبشر الأحوال المدنية، من أهم الأنظمة السعودية التي تم إطلاقها في المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة، وجاء هذا البرنامج من أجل خف معدل الضغط على الأجهزة الإدارية بالمملكة فيما يتعلق بخدمات الأحوال الشخصية، لذا تم تحويلها كافة لتكون إلكترونية، وذلك من خلال منصة Absher، وفي هذه الحالة لا داعي للذهاب للمكاتب من أجل سداد قيمة المخالفات المرورية، أو تجديد الإقامة أو غيرها من خدمات الأحوال الشخصية التي يقوم نظام ابشر بتنفيذها في دقائق معدودة.

رابط منصة أبشر الأحوال المدنية

نظام أبشر تم إنشاءه من قِبل وزارة الداخلية السعودية، ليمثل طفرة حقيقة في جانب قضاء الخدمات الحكومية إلكترونياً، وله العديد من المميزات، أولها إعطاء الفرصة للمنظمات الإدارية لتطوير خدماتها، والحد من عمليات التزوير والرشوة لأن كافة الخدمات به أصبحت مجانية وبشكل إلكتروني، ومن خلال هذا النظام تستطيع قضاء العديد من مهامك من خلال أبشر المرور، أبشر الأحوال المدنية، أبشر الجوازات، وكل قسم من هذه الأقسام يوفر عدة خدمات للسعوديين وأيضاً الوافدين.

خدمات نظام أبشر absher للأحوال المدنية

العديد من المهام يحتاج إليها القاطنين بالمملكة العربية السعودية، يمكنهم إنجازها من خلال موقع وزارة الداخلية ابشر، وأول هذه المهام: إصدار بطاقة هوية وطنية، وتجديد بطاقة الهوية الشخصية، وإصدار شهادات الميلاد، وأيضاً تسجيل وقائع الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، وتعديل المهنة الخاصة بالشخص في حالة تغييرها، والاستعلام عن صلاحية الهوية.