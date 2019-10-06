موعد صرف حساب المواطن لشهر أكتوبر 2019 الدفعة 23 وشروط التسجيل ورقم الهاتف للدعم الفني

هناك أعداد لا تُحصى ولا تعد من المواطنين السعوديين يرغبون التعرف عن موعد صرف حساب المواطن لشهر أكتوبر 2019، لذا هناك الكثير من عمليات البحث التي سيطرت على مؤشرات البحث وأصبحت أبرزها، ومن الجدير ذكره أن هذا البرنامج يعد من أهم برامج الضمان الاجتماعي المُطلقة في المملكة العربية السعودية، كما أنه يهدف إلى تقديم المساعدات المالية للغير قادرين ولمحدودي الدخل من حاملي الجنسية السعودية فقط والقاطنين في المملكة العربية السعودية.

من الجدير ذكره أن برنامج حساب المواطن قد قام بإتاحة رقم هاتف لتواصل ابناء المملكة مع الدعم الفني الخاص به، إلى جانب إتاحته عدد من القنوات الرسمية على تويتر وغيره للإجابة والرد على استفسارات المستفيدين والمستفيدات من دعم البرنامج، والرقم هو 19912، ويمكن السعوديين الاتصال في أي وقت من يوم الأحد وحتى يوم الخميس، بدايةً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً.

موعد صرف حساب المواطن لشهر أكتوبر 2019

يُذكر أن موعد صرف دعم حساب المواطن شهرياً، يكون اليوم العاشر من الشهر، وإذا صادف هذا اليوم أجازة أسبوعية، أو أجازة رسمية، يتم تبكير موعد الصرف أو تأخيره يوماً، وسيتم صرف الدفعة 23 في شهر صفر يوم الخميس المقبل الموافق 10 أكتوبر 2019، ويمكن لجميع المستحقين الحصول على الدعم في هذا اليوم من خلال حساباتهم البنكية، والآن سنقدم شروط الحصول على هذا الدعم المقدم من الحكومة السعودية، ومن الجدير ذكره أنه انتشرت عدد من الشائعات عن توقف دعم هذا البرنامج من العام المقبل، ولكنها مجرد شائعات وليس لها أي أساس من الصحة.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن

هناك عديد من الشروط يجب أن يتوافر في الشخص الراغب الحصول على الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن السعودي: أن يكون المواطن سعودي الجنسية، ولا يمكن الصرف لأي مغترب في المملكة العربية السعودية، وألا يقيم المتقدم خارج المملكة مدة تزيد عن 90 يوماً في العام، وألا يكون قد تعرض للسجن نهائياً، وأن يكون من محدودي الدخل، ويتم تقديم كافة البيانات عن دخله الشخصي ودخل أسرته كاملة.