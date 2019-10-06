طريقة التسجيل في برنامج طاقات “البوابة الوطنية للعمل” وخدماته المملكة العربية السعودية

بالطبع قد مر أمامك اسم برنامج طاقات السعودي، لذا سيتم إلقاء الضوء على طريقة التسجيل في برنامج طاقات، والتعرف عن نبذة عن هذا البرنامج، وأيضاً الخدمات التي يقوم بتقديمها، ويُذكر أن هذا البرنامج هو برنامجاً خدمياً للشباب والفتيات يساعدهم على التعرف على فرص العمل الخالية المُتاحة، فهو يعد بمثابة حلقة الوصل بين الشباب والفتيات وجهات العمل المختلفة في المؤسسات الخاصة داخل المملكة العربية السعودية.

خدمات برنامج طاقات

من الجدير ذكره أن هذا البرنامج لا مثيل له في المملكة العربية السعودية، حيث أنه غير أنه يعمل على توفير فرص عمل للشباب في سوق العمل، فإنه يعمل على توفير العديد من الدورات التدريبية التي تؤهل الشباب إلى سوق العمل، وهذا البرنامج يتيح الوظائف للرجال والنساء، ولجميع الفئات من الشباب والفتيات وكبار السن، لذا فهو يساعد على القضاء على البطالة إلى حد كبير، وأهداف برنامج طاقات متعددة.

طريقة التسجيل في برنامج طاقات

الكثيرين من الشباب والفتيات الباحثين عن وظائف خالية في المملكة العربية السعودية يرغبون التعرف على خطوات التسجيل في برنامج طاقات، لذا سنقوم بتقديمها إليكم: