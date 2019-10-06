خطوات طلب زيارة عائلية برقم الطلب عبر وزارة الخارجية السعودية للمقيمين بالمملكة

كثرت عمليات البحث من كافة المقيمين بالمملكة لمعرفة خطوات طلب زيارة عائلية برقم الطلب عبر وزارة الخارجية السعودية لكافة المقيمين بالمملكة، حيث يمكن للجميع القيام بطلب زيارة عائلية برقم الطلب بكل سهولة عن طريق وزارة الخارجية عبر رابطها الرسمي على الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الرسمية، وذلك باستخدام رقم الطلب ورقم التأشيرة، للتعرف على حالة التأشيرة المراد الحصول عليها ونوعها.

خطوات طلب زيارة عائلية

يمكن لكافة المقيمين في المملكة الراغبين في عمل زيارة عائلية لأقاربهم، الاستعلام عن طرق طلبها ودفع الرسوم تبعًا للفترة الزمنية، عقب البحث عن خدمة الاستعلام من القنصلية السعودية، ويتم ذلك عن طريق :

ـ الدخول على منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية.

ـ الدخول إلى رابط الاستعلام عن قبول طلب الزيارة برقم الطلب للتعرف على تفاصيل التأشيرة إلكترونيًا.

ـ يمكن البحث عن طريق رقم الطلب ورقم السجل المدني.

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ـ إدخال الرمز المرئي المُكون من ستة أرقام بالمستطيل.

ـ تحديد نوع الخدمة عبر الاستفسار عن الطلب، عبر موقع وزارة الخارجية السعودية.

ـ توفر منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية إنجاز وفقًا للقوانين المُتبعة في وزارة الخارجية السعودية.

كيفية التأكد من صلاحية الإقامة السعودية

يجب أن يتأكد كافة المتواجدين في المملكة من صلاحية الإقامة الخاصة بهم لضمان الإقامة الصحيحة دون الخوف من قيام السلطات السعودية بفرض الغرامات والعقوبات التي تصل إلى السجن والترحيل، ويمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة للتعرف على المدة المتبقية بها ودفع الرسوم عبر موقع أبشر الإلكتروني.