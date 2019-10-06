الاستعلام عن نتيجة الأسماء المقبولة في وظائف المديرية العامة للسجون 1441 المرتبة السادسة

نقدم لكم من خلال موقعنا جميع الأخبار الجديدة حول الوظائف الحكومية بالمملكة العربية السعودية، وطريقة التقديم عليها ومتابعة أسماء المقبولين بها، حرصاً منا على توفير جميع المعلومات التي يبحث عنها المواطن، وقد تم الإعلان عن الأسماء المقبولة في وظائف مديرية السجون من الرجال والنساء 1441، والتي بلغ عددهم 54 مرشح ومرشحة، للتعيين على 75 وظيفة بالمرتبة السادسة للرجل والنساء، والمشمولين بسلم الرواتب للموظفين.

رابط الاستعلام عن أسماء نتائج القبول في وظائف مديرية السجون 1441

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية التابعة للمديرية العامة للسجون عن أسماء المقبولين في الوظائف الإدارية الشاغرة الخاصة بها، والتي تم الإعلان عنها من قبل على المرتبة السادسة للجنسسن، كما دعتهم أن يقوموا باستكمال جميع الإجراءات الخاصة بالكشف الطبي، حتى يتموا إجراءات التعيين، وبإمكانكم التأكد من الأسماء المرشحة عن طريقة رابط الاستعلام عن أسماء المرشحين لوظائف مديرية السجون (الرجال)، رابط الاستعلام عن أسماء المرشحات لوظائف مديرية السجون (النساء).

الاعلان عن أسماء المرشحين لوظائف مديرية السجون على المرتبة السادسة 1441

ومن الجدير بالذكر أن إدارة اموارد البشرية التابعة للمديرية العامة للسجون، قد أعلنت عن إتمامها لعملية الفرز، في بيان رسمي لها بإعلان الأسماء امقبولة، كما طلبت منهم التوجه للاستعلام عن النتيجة، لإتمام الكشف الطبي وإجراءات التعيين للمقبولين، ونتمنى لجميع المقبولين التفوق ونجاح، ونسعى دائما لتقديم ما هو أفضل، تابعونا للتعرف على جميع الوظائف الحكومية الشاغرة بالمملكة العربية السعودية، والاستعلام عن طريقة التقديم عليها.