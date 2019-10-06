برنامج حساب المواطن يتيح تقديم الاعتراض على الأهلية أو مبلغ الدعم

أتاح برنامج حساب المواطن إمكانية تقديم الاعتراض على الأهلية عقب صدور انتائج، وكذلك إمكانية تقديم الاعتراض على مبلغ الدعم، عقب إيداع الدفعات المستحقة في حسابات المستفيدين البنكية، وتعتبر تلك الخدمة أحد الخدمات التي يقدمها البرنامج في سبيل توفير الراحة للمواطنين، كما يقدم البرنامج حاسبة تمكن المواطنين المستحقين من حساب قيمة الدعم المستحقة لها، وهي الحاسبة التقديرية، والتي بإمكانه أن يعترض بعدها في هيئة تقديم شكوى، كما يحق للمواطن أن يعترض على عدم أهليته وتقديم المستندات التي تثبت عكس ذلك.

طريقة تقديم اعتراض حساب المواطن

يمكن للمواطنين المستحقين أن يقوموا بتقديم الاعتراض على برنامج حساب المواطن بسبب قيمة الدعم أو عدم الأهلية، وذلك عقب الإعلان عن النتائج الخاصة بالاستحقاق، أو بعد إيداع المبالغ المستحقة في حسابات المواطنين عن طريق مجموعة من الخطوات، أولاً يجب عليكم الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج حساب المواطن، ثم تقوم بتسجيل الدخول والضغط على أيقونة تسجيل الشكوى، لتجد أن هناك مجموعة من الخيارات بين شكوى الاعتراض على الأهلية فتقوم بالضغط عليه إن كانت هي المرغوب بها، أو في حالة اعتراضك على قيمة الدعم فقم بالضغط على تقديم شكوى على الدفعات الحالية.

هناك مجموعة من الاسباب التي تخص اعتراض المواطن على البرنامج، ففي حالة عدم أهليته فيكون السبب الوكيد عدم استيفاءه للشروط، أما في حالة الدفع فيكون هناك مجموعة من الأسباب وهي (عدم الإفصاح عن إجمالي الدخل الحقيقي للأسرة ومصدره- تجاوز الحد المنع- عدم أهلية الشخص التابع).