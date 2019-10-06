طريقة الاستعلام عن الإقامة من خلال بوابة أبشر absher.sa إلكترونياً

يرغب جميع المغتربين والمواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية، في متابعة استعلام عن الإقامة الخاصة بهم والتعرف على صلاحيتها، وتاريخ تجديدها، ويسعي جميع المقيمين في المملكة لتجديد الإقامة في موعدها لتقنين أوضاعهم داخل المملكة، لذلك يقومون بمتابعة تاريخ الإنتهاء والتجديد حتى لا يقعون في العقوبات، سواء كانت الغرامات التي تسن عليهم جراء التأخر في التجديد، أو الترحيل خارج البلاد.

استعلام عن الإقامة في السعودية

شنت المملكة العربية السعودية حملة كبيرة، تحت شعار وطن بلا مخالف، والتي تهدف إلى القضاء على كافة المخالفات التي تحدث داخل المملكة، والحد من حدوثها، وتشمل تلك الحملة جميع المخالفات التي ترتكب داخل المملكة بدون حق، كمن يستمر في العيش داخل حدود المملكة بعد انتهاء إقامته، وبذلك يكون قد ارتكب مخالفة، لذلك قامت وزارة الداخلية بإطلاق بوابة أبشر الإلكترونية للاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين، وكذلك التعرف على تاريخ تجديدها ورسوم التجديد، وإمكانية إجراء التجديد من خلال الموقع الإلكتروني.

رابط الاستعلام عن الإقامة برقم الإقامة

أصبح الآن بإمكان المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية الدخول على بوابة أبشر الإلكترونية والتعرف على جميع المعلومات الخاصة بالإقامة، ويقدم هذا الرابط موعد دخول ذلك المواطن إلى المملكة، ومدة الإقامة، وموعد تجديدها، ورسوم التجديد، كما يقدم الموقع عدد كبير من الخدمات الأخرى، ومنها الاستعلان عن المخالفات المرورية، وسداد قيمة المخالفات من خلال الموقع، عن طريق إدخال رقم بطاقة الإئتمان الخاصة بالمواطن، ومن الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية قامت بتدشين ذلك الموقع للتسهيل على المواطنين في الاستعلام عن صلاحية الإقامة الخاصة بهم، بدون الحاجة إلى الذهاب للمكاتب الإدارية.