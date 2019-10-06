أبشر للجوزات: الاستعلام عن صلاحية الاقامة عبر absher.sa وطريقة تجديد هوية مقيم

يعد أمر الاستعلام عن صلاحية الاقامة من أهم الاستعلامات السعودية التي تهم الوافدين، وذلك الاستعلام يتم عبر منصة أبشر التابعة إلى موقع وزارة الداخلية، ويقوموا الوافدين بالاستعلام عن الإقامة برقم الهوية من أجل تجديدها، وفي حالة إنتهاء مدة الإقامة، يقوم الوافد بتجديد جواز السفر برقم الهوية بشكل إلكتروني أيضاً عن طريق أبشر، وذلك من أجل الاستطاعة على أراضي المملكة العربية السعودية، حيث بدون تجديد هوية المقيم لا يستطيع التواجد داخل أراضي المملكة.

بالطبع صلاحية الإقامة هي التي تتيح للوافدين الإقامة بأراضي المملكة العربية السعودية لأي غرض من الأغراض، لذا يجب دائماً متابعة موعد انتهاء الإقامة، والتعرف على موعد تجديدها بالخطوات، وقد سهلت وزارة الداخلية السعودية هذا الأمر، وأطلقت موقع أبشر، الذي من خلاله، يستطيع الوافدين التعرف على مدة الإقامة الخاصة بهم فضلاً عن موعد تجديدها، وهذه الخدمة تفيد الوافدين على أكمل وجه، حيث أنها توفر عليهم الكثير من الوقت والجهد.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة

دائماً ما تحذر الجهات الحكومية بالممملكة، من خطورة إهمال تجديد الإقامة وجواز السفر، لما له من عقوبات وخيمة، أولها الغرامات المالية، لذا وفرت وزارة الداخلية منصة إلكترونية، من خلالها يستطيع الوافد الاستعلام عن مدة إقامته، وإذا وجدها سارية، لا عليه أن يفعل شئ، ولكن إذا وجدها انتهت أو اقتربت على الانتهاء للغاية، ففي هذه الحالة عليه أن يقوم بدفع رسوم تجديد الإقامة في جواز السفر الخاص به.