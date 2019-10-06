بالخطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية 1441 بالسعودية وطرق دفع مخالفات المرور إلكترونياً عبر موقع أبشر

يعد أمر الاستعلام عن المخالفات المرورية 1441 بالسعودية من أهم الاستعلامات التي يبحث عنها السعوديين والمغتربين في المملكة العربية السعودي، كما أنهم أيضاً يبحثون عن طرق الدفع الإلكتروني لمخالفات المرور عبر الإنترنت، حيث أننا أصبحنا في عصر التكنولوجيا الحديثة، وأصبح أمر الدفع الالكتروني للكثير من الخدمات سهلاً للغاية، ولا يعد أمراً معقداً، فالآن يجب أن تستغل الحاسوب الخاص بك لإتمام كل ما تحتاجه، لذا نقدم لكم خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع أبشر الخاص بوزارة الداخلية السعودية.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بالمملكة العربية السعودية أصبحت بسيطة في الآونة الأخيرة، حيث تعمل المملكة على تطور كافة الجوانب الحياتية بها، لذا كل مؤسسة تطور ذاتها، وإدارة المرور السعودية تضامنت مع وزارة الداخلية، لإطلاق خدمة التعرف على قيمة رسوم المخالفات المرورية بالمملكة لكافة أنواع المركبات من خلال خدمة إلكترونية في موقع أبشر، وليس فقط بل إنها أتاحت عدد من طرق الدفع الالكتروني حتى يدفع المواطن من خلال الهاتف الخاص به في وقت قليل.

الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسعودية 1441

الآن دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب وزارة الداخلية وإدارة المرور المتعددة في المملكة العربية السعودية لدفع المبالغ المقدرة عن المخالفات المرورية التي تم ارتكابها، تستطيع دفعها في ثوانِ معدودة عبر موقع وزارة الداخلية أبشر، وذلك بخطوات بسيطة وسهلة للغاية، وهذه الخدمة الالكترونية توفر على المواطنين والمغتربين بالمملكة الوقت والمجهود، كما لاقت الخدمة استحسان من المستخدمين للغاية.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بالمملكة

أولاً: عليك الدخول إلى “موقع وزارة الداخلية” منصة أبشر.

ثانياً: عليك أن تقوم باختيار “خدمات الأفراد” وليس “العمل الجماعي”.

ثالثاً: اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

رابعاً: أن تقوم بكتابة رقم الهوية الخاص بك.

خامساً: سيظهر لك رمز مرئي في الأسفل قم بكتابته وبشكل صحيح.

سادساً: ستظهر لك استمارة مطلوب مليء جميع البيانات المتواجدة بها.

أخيراً: ستظهر لك جميع المخالفات التي قمت بها، وأيضاً قيمتها المطلوب دفعها.

كيفية سداد المخالفات المرورية

في موقع أبشر التابع لوزارة الداخلية، عقب الاستعلام عن “المخالفات المروية”، سيظهر لك أكثر من طريقة للدفع الإلكتروني، وأول هذه الطرق عن طريق الصراف الآلي، أو من خلال تطبيق أبشر الخاص بالهاتف المحمول، ويمكن اختيار أي طريقة من هذه الطرق وسداد الرسوم في أي وقت.