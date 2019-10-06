قضت المحكمة الجزائية بالدمام، أخيراً، بسجن طبيب خمس عشرة سنة، وجلده ألفاً وخمسمائة جلدة مفرّقة على دفعات؛ كل دفعة 50 جلدة، وتغريمه 150 ألفاً تُودع في خزينة الدولة، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة خمس عشرة سنة، وذلك لقاء قيامه بتهريب 12 ألف حبّة محظورة.
وفي التفاصيل وفقا لموقع، فقد تمّ ضبط الجاني الطبيب من قِبل رجال جمارك مطار الملك فهد الدولي بالدمام بعد الاشتباه في أجسامٍ غريبة في حقيبتيْن؛ إحداهما للملابس والأخرى حقيبة يد.
وعند تفتيش الحقيبتيْن عُثر على حبوبٍ محظورٍ تناولها، واعترف الطبيب لدى جهات التحقيق، بأنه حاول تهريب الحبوب من أجل المتاجرة بها.
كانت هذه تفاصيل خبر أجسام غريبة بمطار الدمام.. لهذا حُكم على طبيب سعودي بـ 15 عاماً سجناً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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