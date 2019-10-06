تفاعلت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المواطنين حول عدم وجود نظام حتى الآن يضمن عقوبة للهارب من الحوادث نتيجة هربه، وأن العقوبة تنحصر فقط في حجم الأضرار التي خلفها الحـادث. بينما جاء رد المرور بتوضيح الحالات التي تتعلق بالحوادث ويتم فيها تطبيق أقصى العقوبات، وهي كالتالي: المادة 62 أُضيفت لها عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على 4 سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص، لكل مَن ارتكب حـادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتج عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته، أما إذا نتج عن الحادث إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يوماً، ستكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 63 تؤكد أن كل سائق يكون طرفاً في حـادث مروري عليه أن يوقف السيارة في مكان الحـادث، ويبادر بإبلاغ الجهات المختصة، ويقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر، أو بهما معاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مخالفة عقوبتها السجن وغرامة 200 ألف ريال.. ما هي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.