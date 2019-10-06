توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ بدء حالة مطرية تؤثر في أجزاءٍ من تبوك والجوف، وتستمر معظم أيام الأسبوع.
وقال عبر حسابه في “تويتر”: يُتوقع اليوم أن تبدأ حالة مطرية متواضعة ومبكرة، وهي الأولى في هذا الموسم، وقد تؤثر بسحبها وربما أمطارها القليلة، وعلى نطاق ضيق، في أجزاءٍ من منطقة #تبوك والجوف، وقد تستمر معظم أيام الأسبوع.
وأضاف: كما تستمر التوقعات المطرية على أجزاءٍ من المرتفعات الجنوبية الغربية.
كانت هذه تفاصيل خبر حالة مطرية على عدة مناطق بالمملكة.. والمسند يكشف تفاصيلها ويحدد مدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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