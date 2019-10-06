عاجل اليمن : الملك سلمان يفاجئ الجميع ويصدر قراراً جديداً بشأن اليمنيين في السعودية بعد ساعات من مبادرة ”الحوثي”

شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يفاجئ الجميع ويصدر قراراً جديداً بشأن اليمنيين في السعودية بعد ساعات من مبادرة ”الحوثي” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر قرار عاجل وجديد من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بشأن اليمنيين في السعودية، وذلك بعد 24 ساعة من المبادرة التي أطلقتها ميليشيا "الحوثي" المدعومة من إيران في اليمن.

ونصَّ قرار "الملك سلمان" -بحسب السفارة اليمنية في الرياض- على إعفاء اليمنيين المقيمين منفردين أو مع عائلاتهم الراغبين بالمغادرة النهائية من الرسوم والغرامات.

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وأشارت السفارة اليمنية في الرياض، إلى أن القرار الذي وافق عليه "الملك سلمان"، يشم الرسوم والغرامات ذات الصلة مثل تجديد الإقامات ورسوم مرافقين وهوية زائر والتغيب عن العمل وغيره.

وفي ذات السياق، وجهت السفارة اليمنية رسالة إلى المقيمين في المملكة والراغبين بالاستفادة من هذه التسهيلات، والقيام بمراجعة إدارات الوافدين في مناطق إقامتهم.



وأهابت السفارة بالمقيميين اليمنيين "استكمال الإجراءات وفقًا للضوابط ذات الصلة بما فيها إجراءات البصمة التي تسمح بالدخول إلى أراضي المملكة لغرض تأدية العمرة أو مناسك فريضة الحج فقط".

ويأتي قرار "الملك سلمان"، بعد مبادرة ميليشيا "الحوثي" بوقف استهداف المملكة، على أن يتوقف التحالف العربي عن قصف مواقع سيطرة المتمردين، وذلك في محاولة لإرساء الاستقرار باليمن.