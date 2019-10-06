بالصور.. الأمير خالد الفيصل يضع حجر الأساس لـ40 مشروعًا بمحافظات مكة

وضع مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، حجر الأساس لـ40 مشروعًا لخدمات المياه والصرف الصحي في عدد من مدن ومحافظات المنطقة؛ بقيمة 1.9 مليار ريال تقدم الخدمة لــ848 ألف مستفيد من سكان تلك المدن والمحافظات .

وقال الأمير خالد الفيصل بالمناسبة: «إنها لحظة سعادة لا توازيها سعادة، خصوصًا أننا نشهد تحويل الأحلام إلى واقع بأن تصل المياه إلى كل محافظات المنطقة»، مؤكدًا أن ذلك لم يكن مستحيلًا في بلد تحقيق الأحلام، في ظل توافر الإمكانات والإرادة.

وقدّم شكره وتقديره لشركة المياه الوطنية على الأعمال، التي تنفذها لتحقيق تطلعات القيادة، وآمال أبناء المنطقة.

وحسب العرض، الذي قدمته شركة المياه الوطنية بمنطقة مكة المكرمة، فإن المشروعات المدشنة والأخرى، التي تم وضع حجر الأساس لها، تأتي استكمالًا لعملٍ دؤوب بدأ مع انطلاق رؤية المملكة 2030؛ إذ يسعى قطاع توزيع المياه بشركة المياه الوطنية من خلاله، إلى توفير المزيد من الإمدادات والمصادر المائية، وخدمات الصرف الصحي لسكان المنطقة.

وكشفت الشركة، عن المشاريع التي تم تدشينها هذا اليوم، ووضع حجر الأساس للجديد منها بمحافظات منطقة مكة المكرمة، وهي (القنفذة، ميسان، رابغ، أضم والعرضيات الشمالية، الكامل، الليث، تربة، المويه)، منها 19 مشروعًا تم تدشينها بتكلفة إجمالية تجاوزت 700 مليون ريال، و21 مشروعًا تم وضع حجر الأساس لها بتكلفة بلغت 1.2 مليار ريال، والتي ستخدم أكثر من 848 ألف مستفيد من سكان تلك المحافظات، البعض منها لأول مرة يتم خدمتها وفق توجيهات سمو أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه.

وأضافت، أن المشروعات المدشنة تضمنت تنفيذ وتشغيل أربعة مشاريع لخدمات المياه، وإيصال المياه للمستفيدين في محافظة القنفذة تمثل المرحلة الأولى من التغطية الشاملة للمحافظة على مرحلتين؛ لتضم شبكات مياه وتوصيلات منزلية بطول 4.145كم، وخزانات استراتيجية وتشغيلية في مدينة القنفذة ومركزي حلي والقوز، بإجمالي تكلفة تجاوزت 62 مليون ريال وخدمة نحو 62000 نسمة، بالإضافة إلى خدمة أحياء جديد (الناصرية- الخيع- الطالعة- مسيكه- العمور- الصفة-المدرج- الإسعاف- البريد- الخالدية- الخفجى).

كما احتضنت محافظة تربة منظومة متكاملة لخدمات المياه؛ بواقع 4 مشاريع منفذة بتكلفة إجماليه جاوزت 34 مليون ريال لإيصال المياه لكامل مدينة تربة لخدمة 42 ألف نسمة، عبر تنفيذ منظومة خزانات استراتيجية وتشغيلية وشبكات مياه بطول 116 كم و2250 توصيلة منزلية، بالإضافة إلى مضاعفة قدرات الخزن الاستراتيجي لمحافظات شرق الطائف عمومًا، إلى 50 ألف متر مكعب.

وأشارت، إلى أن محافظة الليث دُشن بها مشروع المرحلة الأولى من منظومة إيصال المياه المحلاة للمحافظة والتغطية الشاملة على مرحلتين، والتي خدمت وأوصلت المياه في مرحلتها الأولى إلى 15 ألف نسمة، عبر تنفيذ شبكة مياه بلغ طولها 8.6 كم و800 توصيلة منزلية بالمحافظة لخدمة 5 أحياء (الشاطئ 1-الشاطئ- 2 الدفاع المدني- مكتب العمل- والبلد القديم)، بالإضافة إلى تدشين منظومة من خدمات المياه في محافظة رابغ بمركز مستورة، شملت خزانًا استراتيجيًا بسعة 750م3، وخزانًا تشغيليَل وشبكة مياه رئيسية بأطوال قاربت 147 كلم، وبتكلفة مالية تجاوزت 34 مليون ريال .

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وفي محافظة الموية، ذكرت الشركة أنه تم تدشين مشروع الخط الناقل الرئيسي للمياه من خزان العرفاء بالطائف إلى مركز رضوان بالمحافظة بطول 88 كم، وبسعة 10 آلاف م3 وبتكلفة تجاوزت 65 مليون ريال، وذلك لإيصال المياه المحلاة للمحافظة والمراكز التابعة لها وخدمة نحو 12 ألف نسمة، بالإضافة إلى تدشين مشروع إيصال المياه المحلاة بالشبكات في محافظة الطائف بأطول بلغت 21كم للخط الناقل وشبكات المياه لأحياء الحلقة الشرقية والغربية وزيادة نسب التغطية بالمحافظة، وزيادة نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي عبر تنفيذ مشروع إيصال شبكات الصرف الصحي بأطوال بلغت 82 كم، و1493 توصيلة منزلية للصرف الصحي لأربع أحياء (المنتزه- محمد بن صالح- خلف بن ملبس- الصناعية)، وذلك لخدمة أكثر من 28 ألف مستفيد وبتكلفة مالية تجاوزت 212 مليون ريال .

وأكَّدت أن القطاع يواصل بشكل مستمر في تطوير منظومته المائية والبيئية وزيادة رقعة التغطية بالشبكات عبر الانتهاء من تنفيذ مشروعين لإيصال المياه بالشبكات في محافظة جدة لأحياء الماجد و4 مشاريع لإيصال خدمات شبكات الصرف الصحي لأحياء جديدة (بني مالك، الفيحاء، الخالدية، النسيم) تضمنت تنفيذ 3270 توصيلة منزلية للصرف الصحي لخدمة نحو 62 ألف مستفيد، وبتكلفة مالية تجاوزت 250 مليون ريال.

واستمرارًا للأعمال التي يعمل قطاع توزيع المياه على تنفيذها، تم وضع حجر الأساس لعدة مشاريع، منها مشروع تنفيذ شبكة مياه مركز القوز وشبكة 7 مياه مدينة حلي بطول 317 كم، وإنشاء خزان عالٍ بسعة 3000م3؛ بهدف رفع نسبة التغطية إلى 100%، وذلك لربط 12 ألف عقار وخدمة نحو 180 ألف مستفيد في محافظة القنفذة، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة الصرف الصحي بطول 72.5 ومحطات رفع، كما سيتم تنفيذ محطة معالجة لمياه الصرف الصحي بسعة 7500م3؛ بهدف رفع نسبة التغطية إلى 100%، وذلك لربط 4500 عقار وخدمة نحو 67 ألف مستفيد.

كما تضمَّنت الخطة تنفيذ مشروع الخط الناقل من خزان التحلية بمفرق غزايل إلى محطة الأشياب بمفرق ميسان في محافظة ميسان؛ بطول 30 كم لخدمة نحو 20 مستفيدًا.

وأضافت الشركة، أن محافظة رابغ وملحقاتها ستحظى بتنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي بطول 203.5كم، وذلك بهدف رفع نسبة التغطية إلى 65% لربط 4 آلاف عقار ولخدمة 60 ألف مستفيد، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع خط ناقل من الخزان الأرضي إلى محطة الضخ وإنشاء خزان سعة (3,000)م3 ومحطة أشياب في محافظة الكامل لخدمة نحو 15 ألف مستفيد .

وأضافت الشركة، أنه سيتم تنفيذ مشروع شبكة مياه مدينة أضم بطول 65 كم لرفع نسبة التغطية 80%، ومشروع شبكة مياه العرضية الشمالية بطول 56كم لربط 4400 عقار وخدمة 66 ألف مستفيد في محافظتي أضم والعرضيات الشمالية، وتنفيذ شبكات مياه رئيسية وفرعية بطول 108كم في محافظة الطائف؛ بهدف رفع نسبة التغطية وخدمة 14.320 مستفيدًا في أحياء (المعترض- شمال شرق الجوهرة) .

ونوهت إلى أن محافظة جدة ستشهد تنفيذ خط ناقل للمياه من الخط الرئيسي لمنطقة السنابل بحي الخمرة، وتنفيذ شبكات للمياه بهدف رفع نسبة التغطية وستشمل أحياء (الخمرة – جنوب جدة – الفلاح – البشائر)، بالإضافة إلى تنفيذ 5 مشاريع لتوصيلات الصرف الصحي، وذلك لرفع نسبة التغطية وتنفيذ 6 آلاف توصيلة منزلية لخدمة نحو 110 آلاف مستفيد في أحياء (النعيم – الرغامة – السليمانية – الفيحاء – الجامعة – الملك عبدالعزيز)، كما ستشهد مدينة مكة المكرمة تنفيذ 3 مشاريع لخطوط رئيسية وشبكات بطول 179.6 كم للأحياء (النورس – البوابة – أجزاء من احياء الزايدي)، وتنفيذ 5 آلاف توصيلة صرف صحي جديدة بطول 51 كم لخدمة 95 ألف مستفيد في منطقة العسيلة .