«هدف» يُودع 457 مليون ريال في حسابات المستفيدين من «حافز»

أكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أنه أودع- اليوم الأحد- أكثر من 457 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 299 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي «حافز البحث عن عمل»، و«حافز صعوبة الحصول على عمل»، وذلك عن شهر سبتمبر 2019م.

وكشف «هدف»، عن أن عدد المستفيدين من «حافز البحث عن عمل»، بلغ 154.742 مستفيدًا ومستفيدة، بينما بلغ عدد المستفيدين من برنامج «حافز صعوبة الحصول على عمل» 144.746 مستفيدًا ومستفيدة، موضحًا أن عدد الملتحقين بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي البرنامجين عن شهر سبتمبر، بلغ 3658 مستفيد ومستفيدة، منهم 2223 إناثًا و1435 ذكورًا.

ولفت إلى أنه يقدم برامج دعم تأهيل وتدريب لمستفيدي ومستفيدات برنامجي «حافز البحث عن عمل»، و«حافز صعوبة الحصول على عمل»؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقًا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل، والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

وأضاف: دعمًا لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص «هدف» على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية، وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة؛ لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.