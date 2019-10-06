«مدني الباحة»: أمطار غزيرة على معظم الأنحاء خلال ساعات

طالبت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، اليوم الأحد، المواطنين بالحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنُّب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
ونبَّه المتحدث الإعلامي بالمديرية العقيد جمعان بن دايس الغامدي، مواطني ومقيمي محافظات ومراكز( الباحة/ الحجرة/ العقيق/ القرى/ المخواة/المندق/ بلجرشي/ بنيحسن/ فرعة غامد الزناد/ قلوه) إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، مشيرًا إلى نشاط في الرياح السطحية مع تساقط البرد.
ولفت الغامدي إلى أن هذا التنبيه يبدأ من الساعة ١٢:٠٠مساء الأحد الموافق ١٤٤١/٢/٧، وينتهي الساعة ٨:٠٠ مساء، مشددًا على المواطنين بأخذ الحيطة والحذر واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
وقال: نذكر الجميع بأننا جميعًا في خدمتهم على الرقم (٩٩٨)، وعلى مدار الساعة، متمنين للجميع السلامة الدائمة.
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