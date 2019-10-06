2617 موظفًا حكوميًا يلتحقون بـ103 برامج تدريبية بمعهد الإدارة العامة

استقبل معهد الإدارة العامة اليوم الأحد، ألفين و617 موظفًا حكوميًا وموظفة، للالتحاق بـ103 برامج تدريبية ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها، والفروع النسائية بالرياض والدمام وجدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، أن هذه البرامج تستهدف تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم، بتزويدهم بمعارف ومهارات تؤدي إلى تطوير العمل الإداري، وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

والتحق بالمركز الرئيس للمعهد بالرياض 933 موظفًا حكوميًا، بـ 37 برنامجًا تدريبيًّا، هي: بيئة العمل، وإدارة الوقت (2)، وأساسيات أمن المعلومات (2)، وإعداد المراسلات، وإعداد الميزانية العامة (2)، والإشراف الإداري، والتخطيط التنفيذي، والتخطيط الحضري، والتفويض، والجداول الإلكترونية (Excel) (2)، والقيادة الإدارية، وتطوير الموارد البشرية، وصفحات الويب بلغة HTML 5، وتقويم البرامج التدريبية، وحل المشكلات واتخاذ القرارات، ومهارات التعامل مع الرؤساء، والتعامل مع المستفيدين، ومهارات التعامل مع ضغوط العمل، ومهارات التفاوض، والسكرتارية الإبداعية (3)، ومهارات متقدمة في معالجة النصوص (2)، وإدارة المعلومات الشخصية (Outlook) (7)، وتحفيز الموظفين، ومهارات بناء فرق العمل.

كما نفذ المركز الرئيس للمعهد بالرياض سبعة برامج موجهة يلتحق بها 175 متدربًا، وهي: إدارة المشاريع، وإدارة وتسويق المعلومات الرقمية، والقدرات التنفيذية للمديرين، وتحليل البيانات في الدراسات الميدانية، وفحص الاحتيال المالي، ومهارات الكتابة الإدارية، ومهارات موظفي خدمة العملاء.

والتحق بفرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة 371 موظفًا حكوميًا، بـ 14 برنامجًا تدريبيًا، وهي: إدارة الاجتماعات، وإدارة التغيير التنظيمي، والإبداع الإداري، والإشراف الإداري، والتنظيم في المرافق الصحية، وتطوير خِدْمات المستفيدين، وجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في المنشآت الصحية والطبية، وحل المشكلات واتخاذ القرارات، ومبادئ المحاسبة المالية، ومهارات متقدمة في معالجة النصوص، وإدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، والتنسيق الإداري، وتوزيع العمل، ومهارات بناء فرق العمل.

كما نفذ فرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة ستة برامج موجهة، التحق بها 150 متدربًا، وهي: إدارة وتسويق المعلومات الرقمية، والدعم الفني للحاسب الآلي (2)، والمهارات الإشرافية للمديرين الجدد، وتحليل البيانات في الدراسات الميدانية، ومهارات موظفي خدمة العملاء.

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كما التحق 214 موظفًا حكوميًا بفرع المعهد في المنطقـة الشـرقية، خلال تسعة برامج تدريبية، وهي: إدارة الجودة الشاملة، وإدارة نظام التشغيل Windows - محطة العمل، وإعداد الخطط الخمسية، والإشراف الإداري، والرقابة على المواد، ومؤشرات الأداء، وإجراءات طرح وترسية المشاريع الإنشائية، والمحاسبة الحكومية في الفروع، وإنهاء الخدمة، كما نفذ الفرع أيضًا، ثلاثة برامج موجهة التحق بها 75 متدربًا وهي: الموارد البشرية، والمحاسبة المهنية، وتنمية قدرات موظفي مراكز الوثائق والمحفوظات.

وفي الفرع النسائي للمعهد بالرياض التحقت 237 موظفة حكومية بـتسعة برامج تدريبية، وهي: إدارة نظم المعلومات الصحية (2)، وإعداد الدراسات والاستشارات القانونية، والتخطيط التنفيذي، وتصميم المسوح الإحصائية، وتطوير الإجراءات والنماذج الإدارية، ولغة الاستفسار البنائية SQL، ومهارات التعامل مع المستفيدين، ومهارات التعامل مع ضغوط العمل.

وفي فرع المعهد بمنطقة عسير التحق 273 موظفًا حكوميًا بـ 10 برامج تدريبية، وهي: إدارة الاجتماعات، وإدارة الوقت، وإعداد المراسلات، والتحليل القانوني للقرارات الإدارية، وتحليل اقتصاديات الاستثمار، ومهارات التعامل مع المستفيدين، و التعامل مع ضغوط العمل، وإدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، وأصول المحاسبة الحكومية، وإعداد التقارير الإحصائية.

وفي فرع المعهد النسائي بالمنطقة الشرقية التحقت 50 موظفة حكومية ببرنامجين تدريبيين، كما نفذ الفرع أيضًا برنامجًا موجهًا التحقت به 25 متدربة وهو برنامج (القدرات التنفيذية للمديرين).

وفي فرع المعهد النسائي بمنطقة مكة المكرمة التحقت 114 موظفة حكومية بـخمسة برامج تدريبية، وهي: الإبداع الإداري، ومبادئ المحاسبة المالية، ومهارات متقدمة في معالجة النصوص، وإدارة الفعاليات، وقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل.