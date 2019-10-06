«الجوازات» توضح إجراءات طلب رخصة إقامة بدل فاقد

حددت المديرية العامة للجوزات، اليوم الأحد، تسعة إجراءات لطلب رخصة إقامة بدل فاقد.

وقالت مديرية الجوازات، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، إنه يشترط لاستخراج رخصة إقامة بدل فاقد، عدة إجراءات، بينها ​​إبلاغ الجهة المختصة بالجوازات أو الشرطة في الأماكن التي لا يوجد بها إدارة جوازات عن فقدان رخصة الإقامة، وتسديد رسوم غرامة فقدان رخصة الإقامة ( 1000 ريال).

وفيما يلي الخطوات التسع لاستخراج بدل فاقد لرخصة الإقامة:

​​​​​​​​​إبلاغ الجهة المختصة بالجوازات أو الشرطة في الأماكن التي لا يوجد بها إدارة جوازات عن فقدان رخصة الإقامة .

إحضار خطاب من صاحب العمل أو رب الأسرة المقيم لمدير إدارة الجوازات موضحاً فيه أسباب فقدان رخصة الإقامة والمكان الذي فقدت فيه .

إحضار جواز سفر الوافد المستفيد من الإقامة «ساري المفعول» مع صورة من رخصة الإقامة المفقودة إن وجدت .

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تعبئة النموذج الخاص بالفقدان والموجود لدى إدارة الجوازات .

تعبئة النموذج الخاص بإصدار رخصة الإقامة.. ومطابقة المعلومات للواقع حسبما هو مدون في جواز السفر.. وتوقيع الاستمارة وختمها بختم صاحب العمل.

إذا كانت المدة المتبقية من الإقامة المفقودة سنة أو أقل من سنة؛ فيسدد رسم الإقامة المقرر لمدة سنة (500 ريال ) عبر نظام سداد .

إحضار عدد ( 2 صورة ) ملونة حديثة مقاس (4×6) .

تسديد رسوم غرامة فقدان رخصة الإقامة ( 1000 ريال).

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