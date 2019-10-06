وفاة إبراهيم الطاسان بعد صراع مع المرض

توفي اليوم الأحد، إبراهيم بن عبدالرحمن الطاسان، بعد رحلة علاج في ألمانيا.
وقالت نجلة الفقيد، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه «امتثالاً لوصية والدي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ستكون الصلاة عليه ودفنه في الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة، بعد إنهاء إجراءات السفر والعودة بجثمانه الحبيب من ألمانيا».
والطاسان كان يشغل منصب رئيس الشؤون الخاصة للملك عبدالله، إلا أنه أعفي في 2011 من منصبه وعُين مستشارًا بالديوان الملكي بنفس مرتبته.
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