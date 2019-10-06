القنصلية في هونج كونج تنبه المواطنين من التواجد في مناطق الاحتجاجات

أهابت قنصلية المملكة في هونج كونج، بالمواطنين السعوديين المتواجدين هناك بأخذ الحيطة والحذر من الاحتجاجات.

ونصحت السفارة المواطنين، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعدم التوجه إلى مناطق «كوزواي باي، وانشاي، أدمير التي سنترال؛ نظرًا لإعلان المحتجين عن تنظيم مظاهرات بتلك المناطق اليوم الأحد.

ونظم عشرات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة مسيرات في أكثر من 12 منطقة بهونج كونج اليوم الأحد، وذلك على الرغم من هطول أمطار غزيرة وإغلاق محطات لمترو الأنفاق.

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واتسمت المسيرات في جزيرة هونج كونج وشبه جزيرة كولون بالسلمية، حيث راقبت قوات مكافحة الشغب المسيرات وهى تقف على أرصفة المارة.

وبعد ساعات من قرار الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام تفعيل سلطات الطوارئ التي لم تستخدم منذ أكثر من 50 عامًا، تظاهر محتجون ملثمون في الشوارع يوم الجمعة وأضرموا النار في محطات للمترو وألحقوا أضرارًا بفروع لبنوك صينية واشتبكوا مع الشرطة.

كما أكدت الشركة المشغلة للسكك الحديدية أنها لم تتمكن من فتح بعض محطات المترو اليوم الأحد بعد إغلاقها على نحو غير مسبوق جراء أعمال العنف يوم الجمعة الماضي، وأضافت أنها تحتاج وقتًا لإصلاح المنشآت التي طالتها تلفيات وستقلص ساعات تشغيل القطارات اليوم أكثر من ثلاث ساعات على أن ينتهي عملها الساعة التاسعة مساء.