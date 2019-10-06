جامعة الأمير سطام تعلن مواعيد وأماكن الاختبارات للمرشحين على وظائفها

أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، عن مواعيد الاختبار التحريري للمرشحين للوظائف الإدارية والصحية (الكادر الصحي وبند التشغيل الذاتي)، والتي ستبدأ من يوم الأحد 21/2/1441، حتى الاربعاء 24 / 2/1441.

وأرفقت عمادة الجامعة جدولاً يوضح أماكن انعقاد الاختبار، لافتة إلى تخصيص مسرح الجامعة في كلية الطب، ليكون مكانًا لعقد الاختبارات للرجال، ومسرح كلية العلوم والدراسات الإنسانية المقابل للمدينة الجامعية، لاختبارات السيدات.

وأشارت الجامعة إلى أنه بإمكان المتقدمين الدخول على موقع التوظيف الإلكتروني بموقع الجامعة لمعرفة حالة الترشيح.

وأكدت عمادة الجامعة أن الأبواب ستغلق في تمام الساعة العاشرة صباحًا، والجداول المرفقة توضح مواعيد الاختبارات التحريرية لمسابقة الوظائف الإدارية والصحية (الكادر الصحي وبرنامج التشغيل الذاتي).