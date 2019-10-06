الزعاق: 6 أيام على موسم الوسم.. أجمل وألطف وأنعم أيام السنة

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأحد، أنه لم يتبقَّ على موسم الوسم سوى ستة أيام، وفيه نعيش أجمل وألطف وأنعم أيام السنة، وفيما توقع خبير الطقس والأرصاد الجوية، على الحربي، نشاط سحب قوية على المرتفعات، رأى المهتم بشئون الطقس أبو هيف المسعودي، أن تتعمق الأمطار على بعض المناطق خلال الساعات المقبلة.

وعبر صفحته الرسمية، على «تويتر»، قال الزعاق: وسوم الوسم.. وهي السحب السابقة على موسم الوسم بأيام وتتسم بسرعتها، ولونها الرصاصي، وشكلها الدائري (مثل النعامة الهاربة)، مشيرًا إلى أنه «بقي ستة أيام على أجمل وألطف وأنعم أيام السنة (الوسم).

وأضاف الزعاق: إن برودة فصل الشتاء ستكون طبيعية، بينما ترجح كفة التوقعات مبشرات بشأن الأمطار، مشيرًا إلى أن موسم الوسم من أهم المواسم في المملكة والخليج بشكل عام، بحيث لا يكون بردًا أو حرًا أو غبارًا؛ لأنه يجمع جميل كل المواسم، وسمي الوسم لأن مطره يسم الأرض بالنبات.

وتابع الزعاق: إنّ موسم الوسم مطره نافع للبر والبحر؛ فهو ينبت الحشاش البرية بما فيها الفقع واللؤلؤ المختفي في أحشاء البحر؛ لذلك قال العرب عن مطره حصف- أي لؤلؤ- البحر وفقع البر، منوهًا بأننا نعيش هذه الأيام موسم «وسم الوسوم»، وهي السحب التي تعطي مؤشرات على ماهية الشتاء القادم؛ لذلك يمكن التأكيد على أن الشتاء سيتأخر لمدة أسبوعين؛ فالبرودة الفعلية لن تأتي إلا منتصف ديسمبر وسيطول الشتاء على غير عادته، لافتًا إلى أنّ موسم الوسم حسابيًا 52 يومًا بينما مدته الواقعية 90 يومًا.

Advertisements

من ناحيته، توقع خبير الطقس والأرصاد الجوية، على الحربي، نشاط سحب قوية على العديد من المرتفعات، قائلًا: اليوم التكونات على مرتفعات مكة والمدينة تضاريسية، وربما تنشط على الطائف سحب قوية، مشيرًا إلى أن أفضل توقعات (تهامة مكة والباحة وعسير) ستكون غدًا الاثنين، أما المدينة ففرصها (في التحسن) مستمرة بشكل يومي.

في ذات الإطار، توقع المهتم بشئون الطقس أبو هيف فهد المسعودي، أن تتعمق الأمطار على بعض المناطق خلال الساعات المقبلة، قائلًا عبر حسابه على «تويتر»: منطقة تبوك ننتظر الخير(المطر).. ونبارك للسواحل (خليج العقبة، حقل، والبدع، علقان، الزيته) على الأمطار.

وأضاف: مع الساعات القادمة، بإذن الله، تتعمق الأمطار. على منطقة تبوك ومحيطها.