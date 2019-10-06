بالصور.. الأمطار تحوّل الداير إلى واحة فاتنة

تحوَّلت جبال بني مالك بمحافظة الداير، إلى واحة خضراء بعد الأمطار المتواصلة، التي شهدتها جبال الداير مؤخرًا، أو كما تسمى درة الجنوب.

ووثَّق المصور الفوتوغرافي ماطر بن حسين العليلي المالكي، بعدسته اكتساء المدرجات الزراعية والمطلات الجبلية بالحُلة الخضراء، أبدت قمم الجبال كما لو كانت تعانق السحب، عبر صور إبداعية حرص على التقاطها بشكل مميز.

وتعد الداير إحدى الوجهات السياحية الواقعة في أقصى الشرق من منطقة جازان، وتتميز بموقعها المرتفع واحتضانها أعلى سبع قمم جبلية بالمنطقة، وهي حاضنة البن وبها أكبر تجمع للحصون الحجرية في العالم.