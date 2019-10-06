خادم الحرمين يبحث مع البرهان وحمدوك سبل تعزيز وتطوير التعاون مع السودان

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
حضر المباحثات، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ةعدد من المسئولين بالبلدين.
وكان خادم الحرمين الشريفين، استقبل البرهان، وحمدوك، ورحب الملك سلمان بن عبد العزيز، بهما، فيما عبرا عن سعادتهما بلقاء خادم الحرمين الشريفين.
وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لرئيس مجلس السيادة السوداني، ورئيس مجلس الوزراء.
حضر الاستقبال والمأدبة، عدد من الأمراء وكبار المسئولين والوزراء.
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